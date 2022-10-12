الجيش اللبنانى: القبض على 11 مطلوبا خلال مداهمات فى منطقة الشمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 01:28 مساءً - نفذت قوة من الجيش اللبنانى بدعم من القوات الجوية مداهمات فى منطقة الشمال اللبنانى أسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا فى جرائم مختلفة.

وأكد الجيش اللبنانى- فى بيان له اليوم الأربعاء، أن القوة ضبطت في حوزة المطلوبين عددا من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مبلغ مالي، موضحا أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة وبدأت التحقيقات مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذ تدابير أمنية استثنائية في منطقة الشمال بدعم من القوات الجوية.