المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يناقش تجارب الدول الأعضاء في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوما 12 - 13 اكتوبر 2022 ، الاجتماع (87) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على المستوى الوزاري ويشارك فيه كل من: (المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة الأردنية الهاشمية).​

يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها:

- عقد مؤتمر الإسكان العربي السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة"

والذي سيعقد تحت رعاية فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة 18 -20 ديسمبر 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة،

- اختيار شعار يوم الإسكان العربي للعامين 2023،2024،

- التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين،

- التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية،

- التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة،

- أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي،

- أهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية،

- التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير،

- يتناول المكتب أيضاً دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير.

- ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار،

- عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة قد احيت يوم 3 اكتوبر 2022 "يوم الاسكان العربي" تحت شعار "تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر: سكن معاصر للجميع"، الذي يشير إلى تأثر الفكر المجتمعي بطبيعة الحياة والوضع الحالي للمدن المزدحمة، فيأتي السكن المعاصر ليتعامل مع تطور الحياه وتطور مواد البناء وقله قطع الأراضي المتاحة في ظل ازدحام المدن، ما أدى إلى تطور طريقة التفكير والميل إلى الجانب العملي والاستغلال الامثل للمساحات، بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع، واستعمال العمارة الخضراء لبناء نظيف وموفر للطاقة مع اضافة عنصر الجمال. ​

في هذا السياق جاء شعار يوم الاسكان العربي حاملاً رمز الدماغ الذي يشير إلى تفكير الإنسان، ومصباح مضيء يشير إلى القوة والدقة في التفكير، والشكل الدائري يرمز إلى الوحدة المجتمعية والوحدة المدنية، البيوت التي ترمز إلى السكن المعاصر مع ميل بالسقف يرمز إلى التوجه للطاقة البديلة والخضراء.