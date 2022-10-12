المجلس الوطني: إسرائيل تعاقب المدنيين العزل وتوفر الحماية للقتلة من المستوطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاقب المدنيين العزل وتبطش بهم وتوفر الحماية للقتلة من المستوطنين والعصابات المتطرفة.

وأدان فتوح، في بيان صحفي، الحصار المفروض لليوم الخامس على التوالي على مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، والذي يخضع لعمليات تنكيل بالمواطنين واقتحام للمنازل ومعاقبة الأطفال والنساء والمرضى وترويعهم، وسجن الآلاف من المدنيين داخل منازلهم، ومنعهم من تلقي العلاج وتوفير المتطلبات الأساسية للحياة اليومية.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تترك العنان لعصابات القتلة من المستوطنين والمتطرفين للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، على مرأى من العالم.

وطالب فتوح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذا العقاب والاجرام والتنكيل بحق أهلنا في مخيم شعفاط وجميع المدن والقري الفلسطينية.