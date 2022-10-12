الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة والقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، بينهم 3 أطفال، فيما اندلعت مواجهات ليلية في الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال نفذت 5 اعتقالات في رام الله، وهم الأطفال جهاد عودة الحاج، ومحمود محمود أبو حشيش، وجميل محمد أبو حشيش، بالإضافة للمواطن عطاالله بدر. كما شملت الاعتقالات أحمد غالب زيدان، من كفر نعمة غرب المدينة.

وفي جنين اعتقل الاحتلال الأسير المحرر يوسف طاهر فشاشفة، وكرم فشافشة من بلدة جبع جنوبًا، ومحمد حافظ سعايدة من بلدة اليامون غربًا.

أما في القدس، فقد اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة حارسي المسجد الأقصى المبارك، حمزة النبالي وخليل الترهوني؛ بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية شرق المدينة، عقب اقتحام الأخيرة للبلدة.

وفي الخليل اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال إثر اقتحام الأخير منطقة بئر حرم الرامة بالمدينة، تخللها إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي بيت لحم، قمعت قوات الاحتلال مسيرة طلابية وصلت الحاجز الشمالي للمدينة.