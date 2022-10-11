تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولارتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1672.60 دولار، وفق رويترز.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى 4%، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.39 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2178.26 دولار.

وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15% حتى الآن هذا العام.