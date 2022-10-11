رويترز: حزب الله يعطي الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصدرين لبنانيين وصفتهما بـ "الكبيرين"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة حزب الله اللبنانية أعطت الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضافت أن مسؤولا كبيرا بالحكومة اللبنانية، وآخر مقربا من حزب الله، قالا إن الجماعة وافقت على بنود الاتفاق وتعتبر المفاوضات انتهت.

وفي وقت سابق قال مسؤول إسرائيلي إنه "من المتوقع أن تعلن إسرائيل موافقتها النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في غضون 3 أسابيع".