لبنان: توتال ستبدأ التنقيب عن الغاز فور إنجاز اتفاق الترسيم الحدود البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، بوفد من شركة “توتال” الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وعقب اللقاء أشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن هذا الملف إيجابيّ جدّاً للبنان ويسمح له بالانتقال إلى طريق الدول النفطية، في إشارة إلى التنقيب عن النفط في حقل قانا بعد التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال فياض إنّ “توتال وعدتنا بالإسراع في التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية”، مؤكداً أن “لبنان سيصبح دولة نفطية، والتزام توتال خير دليل على ذلك”.

وتابع: “نحن كوزارة طاقة معنيون بالتنقيب وتوتال ستحضر الخطة وسنتأكد أنها أكثر خطة سريعة وسنحضر الأمور اللوجستية وستبدأ الأعمال فوراً”.