رئاسة لبنان: نأمل الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أقرب وقت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد المكتب أن الصيغة النهائية للعرض “مُرضية” للبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية، مضيفا “نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

ووجه الرئيس عون الشكر للوسيط الأمريكي والإدارة الأمريكية على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استقبل صباح اليوم نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، المُكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بالتعاون مع الوسيط، الأمريكي، حيث سلم بو صعب الرئيس عون النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأمريكي للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.