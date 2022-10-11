بوصعب: التفاهمات بشأن اتفاق الحدود بين لبنان وإسرائيل عادلة ومنصفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - سلم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، رئيس الجمهورية ميشال عون، الصيغة التي تسلمها من المبعوث الأمريكي في ملف الترسيم البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد بو صعب وهو كبير المفاوضين اللبنانيين، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مشاورات سياسية لبنانية بشأن الرد على الصيغة الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك أجواء إيجابية تجاه الوساطة الأمريكية، قائلا “توصلنا إلى حل يرضي مطالب لبنان وإسرائيل”، وأكد أن لبنان حصل على مطالبه بشأن ترسيم الحدود.

كما أكد كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قائلا “الاتفاق الآن في أيدي الرئيس ميشال عون الذي سيتخذ قرارا بشأنه اليوم”.

وشدد بو صعب على أنه لا تقاسم للغاز أو الثروات بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بحقل قانا، وأن بيروت ستحصل على كامل حقوقها.

وكان بو صعب قد صرح لرويترز، وهو كبير المفاوضين اللبنانيين، بعد دقائق من تلقي المسودة من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي”.

وردد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، والذي رأس فريق المفاوضات الإسرائيلي ما قاله بو صعب.

وذكر حولاتا في بيان “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي”.

وعلى الرغم من النطاق المحدود للاتفاق، فإن من شأنه أن يخفف من المخاوف الأمنية والاقتصادية في كلا البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع.

ورفضت إسرائيل الأسبوع الماضي تعديلات أجراها لبنان في اللحظة الأخيرة على مسودة الاتفاق مما ألقى بظلال من الشك على جهود دبلوماسية امتدت لسنوات من أجل التوصل لاتفاق.

وكان مسؤولون من كلا البلدين على اتصال وثيق عبر الوسيط الأمريكي خلال الأيام الماضية في محاولة لحل الخلافات القائمة.