عضو بمجلس السيادة السودانى يشارك في حفل تنصيب الرئيس التشادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - شارك الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ممثلا عن رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان في مراسم تنصيب الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيساً لجمهورية تشاد لفترة انتقالية ثانية تمتد لمدة عامين.

وقال مجلس السيادة -في بيان اليوم الاثنين- إن الرئيس ديبي، عبر عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا اليوم، عن شكره وتقديره للرؤساء والقادة والوفود المشاركة في الإحتفال، وفي مقدمتهم الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس وزراء النيجر حمودو محمدو ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى سيلفي بانتو تيمون وممثل رئيس مجلس السيادة بالسودان عضو المجلس الدكتور الهادي إدريس.

وتعهد ديبي -في كلمة له أمام الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بقاعة قصر الخامس عشر من يناير بالعاصمة التشادية إنجمينا- بالعمل على متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، مشيراً إلى عزمه تشكيل حكومة وحدة وطنية تركز جهودها على تقديم الخدمات وتحقيق الإستقرار وحفظ الأمن.

ووعد ديبي بحماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب ودعم المرأة والعمل بجدية خلال الفترة الإنتقالية الثانية، وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة، تحقق الإنتقال السياسي، وتعزز المسيرة الدستورية لبلاده.

وكرّم الرئيس التشادي، الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الإنتقالي ممثل رئيس المجلس، ورؤساء الوفود المشاركة، بمنحهم الوسام التشادي، مؤكداً حرصه على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين تشاد والدول الصديقة والشقيقة، وتنفيذ كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية.