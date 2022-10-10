الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع

الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوعتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الاثنين، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأميركية، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1686.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1695.7 دولار للأونصة، وفقاً لـ"رويترز".

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة.

ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأونصة منذ أن تجاوزت 2000 دولار في مارس آذار، وسط تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 19.73 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 906.9 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2179.49 دولار.