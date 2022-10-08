مقتل 14 إرهابيًا فى عملية للجيش الصومالى جنوب البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - لقى 14 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم من ضمنهم قيادى بارز، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش الصومالى، جرت في ضاحية مدينة جنالي بولاية جنوب الغرب الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الجيش الصومالى في بيانٍ اليوم، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابي ضد مدينة جنالي، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.

وكانت الانتفاضة الشعبية بوجه الإرهاب التي انطلقت من وسط وجنوب الغرب الصومالي، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات الشباب الإرهابية في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.