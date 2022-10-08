انخفاض أسعار الذهب عند التسوية

انخفاض أسعار الذهب عند التسويةانخفضت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية ومع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 11.50 دولار أو 0.7 في المائة إلى 1709.3 دولار للأونصة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 في المائة.

وكشفت بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة إضافة 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وعلى الرغم أن تلك المستويات دون التوقعات لكن معدل البطالة تراجع إلى 3.5 في المائة.

وتعزز تلك البيانات احتمالات أن يرفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الاجتماع المقبل بنحو 75 نقطة أساس.

وأضاف: إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولاراً فربما يتراجع إلى 1660 دولاراً.

