أبو ردينة: تداعيات جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مدمرة للجميع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع.

وأكد أبو ردينة في تصريح له، أن الشعب الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، وذلك من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية، التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في قلقيلية، ورام الله، وجنين.

وأضاف أبو ردينة، إن “حكومة الاحتلال واهمة عندما تعتقد أن ارتقاء العشرات من أبناء شعبنا شهداء، ومئات الجرحى، وتدمير عشرات البيوت، إلى جانب استمرار جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، سيجلب الأمن والاستقرار، وعليها ان تعي ان شعبنا الصامد سيبقى متمسكا بحقوقه، وثوابته، مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن”.

وحذر المتحدث الرئاسي مجددا من هذا التمادي الإسرائيلي اليومي، ونذكرهم أن استمرار الاستخفاف بالشعب الفلسطيني وأمنه هو العامل الحاسم لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

وقال “نطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ وعودها بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وأن تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان”.

وأكد أبو ردينة، أن الخطوات العملية لتحويل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة إلى خطة عمل قد بدأت، وتم وضع آلية عمل واضحة وتحديد الأولويات، للبدء فيها من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.