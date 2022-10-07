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استقرار أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا قبيل تقرير وظائف أميركية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وتتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس. استقرار أسعار الذهبسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا قبيل تقرير وظائف أميركية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وتتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس. وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولار للأونصة.حسب موقع سي ان بي سي عربية واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.56 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 918.38 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2247.62 دولار للأونصة.

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