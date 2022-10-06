ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 4%ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو أربعة في المائة، واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1850 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه بحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر (TTF) بنسبة 3.9 في المائة إلى 1847 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ويشار إلى أنه بعد أنباء عن استئناف إمدادات الغاز من روسيا إلى إيطاليا، الأربعاء، تراجعت أسعار الغاز إلى ما دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي، لكنها أغلقت التداول بالقرب من 1800 دولار.