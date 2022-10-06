ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1719.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1728.50 دولار للأونصة.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر الأربعاء في حين استقر مؤشر الدولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 20.64 دولار للأونصة.. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأونصة.. فيما صعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2262.32 دولار للأونصة.
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