إسرائيل ترفض تعديلات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - رفضت إسرائيل، اليوم الخميس، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.

واطّلع لابيد على تفاصيل التصريحات التي تتضمن “تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق”، وأمر فريق التفاوض برفضها، وقال إن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.

وهذا الرفض الإسرائيلي لتعديلات لبنان جاء مخالفا لمعظم التوقعات التي سادت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تحدثت عن تفاؤل وتفاهم بشأن الاتفاقية.