وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني – العراقي، صباح اليوم الخميس، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي الجمهوريَّة العراقيَّة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أنَّ “الكاظمي سيضع مع رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني، وإعلان إطلاق العمل به”.

ويهدف مشروع الرَّبط الكهربائي بين البلدين في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل لـ150 ميجاواط، ورفعها إلى 500 ميجاواط في المرحلة الثانية، و900 ميجاواط خلال المرحلة الثَّالثة.

وتعتبر المرحلة الأولى من المشروع خطوة نحو تعزيز منظومة الرَّبط الكهربائي بين البلدين وتطوير الشَّبكات الدَّاخليَّة بما يتيح الفرصة لتبادل الطَّاقة بين الجانبين بكميَّات أكبر، ما يسهم في تعزيز الأنظمة الكهربائيَّة في كلا البلدين.

ويزيد مشروع الرَّبط الكهربائي الأردني – العراقي من نقاط ربط الأردن كهربائيَّاً مع دول الجوار ويوفِّر مزيداً من فرص الرَّبط غير المباشر مستقبلاً مع العديد من دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أُجري مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، أكدا فيها حرص البلدين المشترك على تعزيز آفاق التَّعاون الثنائي والتَّكامل في جميع المجالات.