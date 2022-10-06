ميقاتي يؤكد على توحد الموقف اللبناني إزاء ترسيم الحدود البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، في أعقاب لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن المباحثات الثنائية ركزت على توحد الموقف اللبناني بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وأضاف ميقاتي في في تصريح مقتضب من بكركي بعد لقائه الراعي: “الحديث كان عن التحديات التي نمر بها… والبطريرك استفسر عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود”.

وتابع موضحا “ما يهمني في هذا الموضوع: تفادي حرب في المنطقة وتوحد الموقف اللبناني”.

كان لبنان قد أعلن يوم الثلاثاء تقديم قائمة بتعديلات أرسلها إلى واشنطن بشأن كيفية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أنه قدم لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان “التعديلات” التي تريدها بيروت.