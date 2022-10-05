فلسطين: الاحتلال يستهدف الصحفيين من أجل إبعاد عدساتهم عن ساحة الجريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين من أجل إبعاد عدساتهم عن ساحة الجريمة، وذلك بعد إصابة صحفيين من "تلفزيون فلسطين" الرسمي خلال تغطية اقتحام في محافظة "نابلس" الواقعة إلى الشمال من رام الله.

وقال اشتية، في بيان صحفي، إن هناك سياسات ممنهجة بالقتل والترويع، دون أدنى احترام للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال يستفيد من غياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وأدان اشتية استشهاد الشاب علاء ناصر زغل وإصابة أربعة مواطنين آخرين، بينهم المصوران الصحفيان في تلفزيون فلسطين محمود فوزي، ولؤي سمحان بالرصاص، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "دير الحطب" في شرق نابلس في وقت سابق اليوم.