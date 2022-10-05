العراق: القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء القبض على ستة إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - أنه من خلال عمليات استباقية نوعية استهدفت الإطاحة بالعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة وتم إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظات ميسان والأنبار وصلاح الدين.

وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.