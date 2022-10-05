روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا

روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطالياأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت عبر الأراضي النمساوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الشركة، قولها: "إنها تمكنت مع مشترين إيطاليين من إيجاد حل بشأن شكل التفاعل في سياق التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر 2022م".

وأفادت شركة الطاقة النمساوية، المسؤولة عن نقل الغاز في النمسا، في وقت سابق بأنها على استعداد لتأكيد طلبات نقل الغاز لشركة "غازبروم"، الأمر الذي سيسمح باستئناف إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا.

من جهتها أكدت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق اليوم، عن شركة "إيني" الإيطالية، القول: إنها تلقت من شركة "غازبروم" الروسية إشعارا بشأن استحالة ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا انطلاقا من يوم الرابع من أكتوبر الجاري.