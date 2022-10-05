جمعية الصحفيين العمانية والاتحاد الإيطالي للصحفيين يوقعان مذكرة تعاون في مجال الصحافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - وقعت جمعية الصحفيين العمانية والاتحاد الإيطالي للصحفيين بمقر الاتحاد في العاصمة الإيطالية روما، على مذكرة تعاون بين الجمعية والاتحاد، وذلك في إطار تطوير وتعزيز التعاون بينهما وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين العماني والإيطالي ويعزز شراكتهما في كافة المجالات خاصة في مجالات الصحافة والإعلام التي تشكل محورا هاما وركيزة لتعزيز هذه الشراكة بين الطرفين.

ووقع على المذكرة من قبل الجمعية الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بينما وقعها عن الاتحاد الإيطالي للصحفيين رفائيل لاروسو رئيس مجلس الإدارة.

ونصت المذكرة على دعم التعاون بين الطرفين في مجالات تفعيل الاتصال في عدد من المجالات أهمها الدفاع عن الصحفيين في ممارسة مهنتهم لضمان حرية الصحافة والتعبير والرأي في كلا البلدين والعمل من أجل الامتثال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك من أجل ضمان حرية وحقوق الصحفيين في ممارسة المهنة بما يتوافق مع المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين أعضاء المؤسستين سنوياً لضمان مزيد من التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين، وإتاحة الفرصة لكلا الطرفين للمشاركة في الأنشطة المختلفة في مجال العمل النقابي، وإقامة فعاليات مشتركة صحفية وإعلامية في البلدين مثل المعارض والمهرجانات والصالونات المختلفة.

كما اتفق الجانبان كذلك على تسهيل وصول المطبوعات التي تتوافق مع الإجراءات المعمول بها في البلدين والمواد الإعلامية والصحفية إلى الدولتين وتقديم الخدمات الإعلامية التي تخدم الطرفين قدر الإمكان، وحث الجانبين على تفعيل حركة الترجمة من اللغتين العربية والإيطالية بما يساهم في تعريف كل دولة بالأخرى، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة بين الطرفين في كافة الأمور المتعلقة بالعمل النقابي، وكذلك العمل على تسهيل انسياب الأخبار الصحفية بين الطرفين من خلال نوافذ الأخبار في المؤسستين.

حضر توقيع المذكرة سعيد بن علي اليحمدي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى إيطاليا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي للصحفيين تأسس في عام ١٩٠٨، ويضم في عضويته حاليا ٨٠ ألف صحفي منهم ٤٠ ألفا يمارسون العمل الصحفي في مختلف وسائل الإعلام والصحافة الإيطالية.