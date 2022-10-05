أبو الغيط يؤكد رفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارتهم للقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء البريطانية "ليز تراس" مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس، مؤكداً رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الاعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش.

وأكد رشدي أن أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل.

ودعا أبو الغيط الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967