أمير الكويت يصدر قرارا بتعيين أحمد نواف الأحمد رئيسا للوزراء‭ ‬

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر قرارا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وكلف أمير الكويت رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.

وجاء في نص القرار الأميري ” أمرنا بالآتي مادة أولى يعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.

وتابع القرار ” مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.