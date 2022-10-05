مسلح يطلق النار على بنك في لبنان بعد منعه من الدخول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - أطلق مسلح لبناني النار، اليوم الأربعاء، على واجهة بنك بيروت ثم لاذ بالفرار، في مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسلحا يقود سيارة من نوع جراند شيروكي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى بنك بيروت في جبيل، محاولاً دخول الفرع من دون موعد مسبق.

وأضافت الوكالة أنه عندما منعه الحرس المكلف بحماية المصرف، سحب من السيارة رشاشاً حربياً وأطلق النار باتجاه المصرف مما أحدث أضراراً مادية في الزجاج.

وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر.

وهرعت القوات الأمنية اللبنانية إلى موقع الحادث وباشرت تحقيقاتها.