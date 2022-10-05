عُمان والأردن يوقعان 7 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - وقعت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية، اليوم الأربعاء، 7 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الاتفاقات شملت المجالات الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعدين والعمل والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل المعلومات، وكذا الإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي.

وعقد السلطان هيثم بن طارق، والملك عبدالله الثاني، لقاءً ثنائيًّا بقصر العلم العامر، بَحَثَا خلاله أوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين، وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة.

حضر اللقاء ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية.