الاتحاد الإفريقي يدعو طرفي الحرب في إثيوبيا لمحادثات سلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - دعا الاتحاد الإفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي إلى محادثات سلام في جنوب إفريقيا مطلع الأسبوع بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين. جاء ذلك في رسالة اطّلعت عليها رويترز.

وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية، تحدثت شريطة عدم كشف هوياتها، صحة الرسالة التي أرسلها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديبرتسيون جبريمايكل، الذي يقود الحزب السياسي الحاكم في تيجراي.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي إن الحكومة الإثيوبية قبلت اليوم الأربعاء دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام في جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع مع قوات تيجراي.

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد على تويتر إن دعوة الاتحاد الأفريقي تتماشى مع “الحاجة إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة”.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في اتصال مع رويترز إنه لا علم لديه بإجراء محادثات وشيكة.