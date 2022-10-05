مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لإحياء عيد الغفران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تأتي هذه الاقتحامات بمناسبة عيد الغفران اليهودي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، كل مجموعة تتكون من 40 مقتحما، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين استمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، مرتدين زي الكهنوت التوراتي لمناسبة “عيد الغفران” وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعناصر من الوحدات الخاصة صباح اليوم الأربعاء، المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمرابطين، لحماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، واعتقلت عددا منهم.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حصاراً مشدداً على مدينة القدس، وأغلقت معظم الشوارع وعزلت أحياءً عدة بحجة حلول ما يسمى بـ”عيد الغفران” اليهودي.

ونصبت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية وأشرطة حمراء في محيط بلدة جبل المكبر، بينما أغلقت أحد مداخل حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.