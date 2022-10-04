الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم فتاة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين، بينهم فتاة، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية في مُحافظة "نابلس" الشمالية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من بلدة (تل) جنوب المُحافظة، فيما اعتقلت آخر من المنطقة الشرقية بالمدينة، وثالثا من بلدة (برقة) الغربية على حاجز على الطريق الواصل إلى "جنين" شمالا.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فتاة في العشرينيات من عمرها أثناء مرورها على حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال على مفرق "بيت عنون" شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل الجنوبية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من مدينة "الخليل" بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وبعد أن عاثت بمحتويات منزليهما خرابا، كما اعتقلت من مواطنين اثنين آخرين من بلدة (يطا).

وقالت مصادر أمنية في رام الله إنه تم اعتقال شاب من قرية (دير جرير) بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.