الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ 3 أسابيع اليوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجدداً بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائداً.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1717.60 دولار، بحسب "رويترز".
وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو.
كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2% قبل أن يسجل صعوداً بـ 3.3% في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2% إلى 912.85 دولار للأوقية.
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