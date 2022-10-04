رئيس البرلمان العربي يدعو الليبيين إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، واستكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وجدد العسومي الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان العربي على إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متعهدا بالعمل من أجل تعزيز دور البرلمان العربي لخدمة مصالح الشعب العربي، والدفاع عن قضاياه العادلة أمام المحافل الإقليمية والدولية كافة، وعلى جميع المستويات.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل جناحًا مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية، في التصدي لما يواجه الأمة العربية من تحديات، وسيعمل على تسخير كافة أداوت الدبلوماسية البرلمانية،من أجل دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية، ولن يتوانىَ البرلمان العربي عن بذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفاع عن القضايا الإستراتيجية، التي تمسَّ الأمن القومي العربي.