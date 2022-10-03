ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار

ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولارارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بشكل حاد صباح اليوم الإثنين، بعد تقارير تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة ستتراجع عن خفضها المخطط له لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار إلى 1.12 دولار، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن يكشف وزير المالية كواسي كوارتنغ النقاب عن مجموعة من التخفيضات الضريبية في 23 سبتمبر.

ولاقت التخفيضات قبولًا سيئًا من قبل الأسواق المالية، كما كان يُنظر إلى تخفيض ضريبة 45 في المائة المدفوعة على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني على أنه ضار سياسيًا في وقت يتعامل البريطانيون فيه مع أزمة في تكلفة المعيشة.

عدلت وكالة (ستاندرد أند بورز) للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على تصنيفها عند AA إذ اعتبرت أن خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء ليز تروس ستؤدي إلى استمرار ارتفاع الديون.

وفي 23 سبتمبر المنصرم أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية دائمة وغير ممولة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعانات مؤقتة لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية، مما أدى إلى تدهور في سعر صرف الجنيه الإسترليني والسندات.

وبينما تعافى الجنيه الاسترليني منذ ذلك الحين، اضطر بنك إنجلترا إلى إطلاق برنامج شراء سندات طارئ الأربعاء الماضي، لتحقيق الاستقرار في الأسواق وحذر من أنه ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في نوفمبر.