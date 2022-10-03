وزارة الخارجية: قطر تشدد على أهمية احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - قالت دولة قطر اليوم الإثنين إنها تتابع “بقلق بالغ” تطورات الصراع الأوكراني الروسي بعد إعلان روسيا ضم مساحة واسعة من الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى تسوية سلمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تتابع دولة قطر بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الأزمة”.

وأضافت أنها مستعدة للمساهمة في أي جهد دولي أو إقليمي يرمي إلى إيجاد حل فوري لهذه الأزمة.