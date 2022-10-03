عقد ورشة تدريبية حول ”تعزيز استخدام مؤشر السكان والتنمية المركب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تنظم الأمانة العامة اليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022 ورشة تدريبية حول "تعزيز استخدام مؤشر السكان والتنمية المركب" بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ/ جمهورية مصر العربية.

يشارك في الاجتماع وفود من 15 دولة عربية تضم أعضاء عن المجلس العربي للسكان والتنمية وأيضا الأجهزة الإحصائية الوطنية، وتهدف الورشة التدريبية الي تدريب ممثلي وفود الدول الأعضاء على كيفية حساب المؤشر المركب لقياس مستوى أداء الدول في الأبعاد المختلفة للسكان والتنمية استنادا إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية وقياس التقدم المحرز في تنفيذ كل من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

جديراً بالذكر، أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً للقرار رقم (10) الصادر عن (د.ع (3) – 7/12/2021) للمجلس العربي للسكان والتنمية، والداعي إلى "الطلب من الأمانة العامة/ قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة السياسات السكانية/ الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عقد ورش تدريبية لأعضاء المجلس ورؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول العربية لتعزيز استخدام مؤشر السكان والتنمية المركب".

هذا وصرحت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذه الورشة تأتي في إطار بناء قدرات الأجهزة الوطنية المعنية بالقضايا السكانية في الدول العربية بما توفره من مقياس علمي وأداة للسياسة العامة تستخدم لتحديد الاتجاهات السياسية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالفجوات، الإنجازات، وتخصيص الجهود والموارد بهدف الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.