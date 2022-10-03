انعقاد الدورة 26 للجنة الطفولة العربية والاجتماعات المصاحبة لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الاسرة والطفولة اجتماع الدورة السادسة والعشرون للجنة الطفولة العربية (برئاسة مملكة البحرين)، والاجتماع الثامن عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الاطفال (برئاسة جمهورية العراق) والاجتماع الثاني عشر للجنة الأسرة العربية (برئاسة مملكة البحرين) بتاريخ 3-4 أكتوبر 2022 عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسر.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن اجتماع الدورة (26) للجنة الطفولة العربية سيبحث نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي ما بعد 2015- 2030، والدليل العربي للمصطلحات والصور الخطأ المتداولة في وسائل الإعلام، وأضافت السفيرة بأن الاجتماع سيتناول عدد من القضايا الناشئة والتي اثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص قضية المتغيرات المناخية على حقوق الطفل، كما سيتم إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2022 والتي خصصت لهذا العام حول افضل المبادرات والجهود في مجال الطفولة المبكرة.

كما نوهت معالي السفيرة بأن الاجتماع الثامن عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال سيعقد على هامش اجتماع الدورة 26 للجنة الطفولة العربية لمناقشة الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية وهي الخطة التي أعدتها جامعة الدول العربية، كما سيناقش الاجتماع الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم.