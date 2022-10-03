الكاظمي يبحث مع رئيس حكومة أربيل الملفات المشتركة وتذليل العقبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ،ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، على ضرورة الحوار لتذليل العقبات أمام الملفات المشتركة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية أن الكاظمي، التقى اليوم في أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مشيراً إلى أن جرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وشدد الطرفان على ضرورة الحوار من أجل تذليل العقبات أمام الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وتابع البيان أن اللقاء شهد طرح جملة من الصعوبات والقضايا التي تمس مواطني الإقليم، ومعيشتهم اليومية، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على أن الأولوية يجب أن تكون إلى جانب مصلحة المواطن بمكوناته كافة، وما يناله من حقوقه ومستحقاته الدستورية في الخدمات، والرعاية الصحية، والتعليمية، وبقية الخدمات الأخرى في أنحاء الوطن كافة، ومن ضمنها إقليم كردستان العراق.

ولفت الى أن اللقاء أكد على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، والتعاطي مع جميع الملفات بجدية، وتوفير كل الظروف للحوارات البناءة التي تفضي إلى حلول واقعية في إطار الدستور.