العراق: مقتل إرهابي فى نينوى والقبض على 6 أخرين فى محافظات مختلفة



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، عن قتل إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة نينوى، فيما أشار إلى القاء القبض على 6 إرهابيين في محافظات مختلفة.

وقال رسول في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بالاشتراك مع ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والقوة الجوية العراقية وأبطال طيران الجيش العراقي بتنفيذ واجب في جبال بادوش بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "العملية الأمنية أسفرت عن قتل احد الإرهابيين اثناء اشتباكات مباشرة جرت في أحد الأنفاق، حيث حاول الإرهابي الهرب من قبضة القوات الأمنية، إلا أنهم أردوه قتيلًا على الفور وتبين بأنه يرتدي حزامًا ناسفًا".

وأشار إلى، أنه "تم تفجير كامل الانفاق التي كان يتخذها هؤلاء الإرهابيين كملاذ آمن لهُم".

وعلى صعيد مُتصل، أوضح رسول، أن "الجهاز نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة في مُحافظات مُختلفة، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 من عصابات داعـش أحدهم في العاصمة بغداد، أضافة إلى العثور على كدس للعتاد في قرية تل خربة بمحافظة نينوى بدلالة احد الإرهابيين".

وأكد، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بتنفيذ واجباته النوعية البطولية وسيبقى السد المنيع للشعب العراقي من عصابـات داعـش الإرهابيـة والمجاميع التكفيرية".