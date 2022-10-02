مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 5ر44 نقطة وبنسبة 98ر0 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 82ر4572 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 34ر4528 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و230 ألفًا و516 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 9ر1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و170 ألفًا و865 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 401ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 22ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 305 آلاف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 44ر9 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 260 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 04ر8 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 45 ألف ريال عُماني وبنسبة 39ر1 في المائة.