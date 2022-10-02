الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفرنسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:33 مساءً - تسلّم الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، رسالة خطية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الإعلامي التابع للرئاسة العراقية أن صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي، إريك شوفالييه، الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون إليه، مقرونة برسالة خطية متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات بما يضمن المصالح المشتركة والسيادة، إلى جانب دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق.

وأشار البيان إلى أن “صالح حمّل، السفير الفرنسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس ماكرون”.

وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب”، لافتاً إلى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة”.