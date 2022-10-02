أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية واستمرارها بتصريف الأعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، اليوم الأحد، خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر بيان.

كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد قال أمس السبت، إنه سوف يرفع استقالة الوزارة للقيادة السياسية، الأحد، تنفيذا للإجراءات الدستورية، بعد الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر التي جرت يوم الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده مجلس الوزراء الكويتي، صباح أمس السبت، في قصر السيف.

وخلال الاجتماع، وافقت الحكومة الكويتية على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الحالي، وقرر رفعه للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد.