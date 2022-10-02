ابو الغيط يحذر من تداعيات عدم تمديد الهدنة في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم 2 أكتوبر 2022 مؤكدا على أن الوضع الانساني الخطير في اليمن يمثل اولوية عاجلة، وان انهاء الهدنة سوف يعيد الازمة خطوات للوراء.

ودعا الامين العام الطرف الحوثي إلى اعلاء مصلحة اليمن والانخراط بايجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.

ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الأقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، كما رحب ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الايجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الانسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا اكبر من القضايا، مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات