رئيس الاتحاد الإفريقي يدين انقلاب بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، اليوم السبت، “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو، بعدما أطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري الحاكم بول-هنري سانداوجو داميبا.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه “يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو/ تموز عام 2024 كحد أقصى.

وعاد الهدوء، صباح السبت، إلى شوارع واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، غداة الأزمة.

واستؤنفت حركة المرور صباح السبت على المحاور الرئيسية في واجادوجو التي أغلقها الجنود الجمعة، بعد ليلة هادئة كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.

إلا أن قوات أمنية ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية.

وفتحت المحاور الرئيسية للعاصمة وكذلك محطات الوقود.

ونشرت قوات أصغر حجما أمام الثكنات وفي ساحة الأمة في وسط المدينة.

كما فتحت المتاجر تدريجيا وكذلك بعض المحلات في سوق واجادوجو الكبير.

وأعلن عسكريون في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة داميبا.

وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم ملثمون حوالى الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) عبر التلفزيون الوطني.

وقال العسكريون في بيان تلاه احدهم “تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري أصبح الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ”التدهور المستمر للوضع الأمني” في البلاد.