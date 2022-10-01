العسومي واليماحي يتقدمان للترشح لرئاسة البرلمان العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - تقدم النائب البحريني، عادل العسومي، الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان العربي، والنائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي (نائب الرئيس المنتهية ولايته) للترشح لرئاسة الدورة الجديدة للبرلمان العربي.

جاء ذلك في الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، وروؤساء اللجان التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد عادل العسومي أن البرلمان العربي حرص على دعم القضايا العربية، خلال فترة رئاسته للبرلمان، وكان حريصا على دعم مواقف الدولة العربية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي حقق كثيرا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وأصبح نداً للبرلمانات الدولية والإقليمية،منوها بفعالية الدبلوماسية البرلمانية التي أطلقها البرلمان العربي، حيث أوقف كثيرا من التجاوزات تجاه الأمة العربية.

وشدد على أن البرلمان العربي أصبح صوتاً واحداً وموحداً للعرب، كما أطلق كثيراً من المبادرات على المستوى العالمي، وأصبحت الدول العربية تعتمد عليه في كثير من القضايا والملفات.

من جهته، أشار النائب محمد اليماحي (نائب رئيس البرلمان المنتهية ولايته) إلى أنه عضو في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2015، وعضو في المجلس العالمي للتسامح والسلام، وأنه خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البرلمان، ترأس عددا من لجان ووفود البرلمان العربي، وشدد على أن الدول العربية تحتاج إلى الوحدة، فهناك قضايا تحتاج لتغيير وتوحيد الجهود العربية، على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المحورية، كما أن هناك العديد من الأزمات في المنطقة العربية على رأسها الأزمة الإنسانية في اليمن والصومال، وتطورات الموقف في ليبيا، وغيرها من الدول العربية.

وتعهد اليماحي باستكمال دور البرلمان العربي برؤية جديدة وإعطاء مسوؤليات أكبر لهيئة المكتب وأعضاء البرلمان، ووجه حديثه لنواب البرلمان العربي قائلا "نؤمن بقدراتكم وسنعمل على تطوير البرلمان العربي".

وعقب انتهاء كلمتي "العسومي" و"اليماحي"، بدأت إجراءت تصويت أعضاء البرلمان على اختيار اسم الرئيس ونوابه الأربعة.