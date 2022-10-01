الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من الوسيط الأمريكي حول مقترحات ترسيم الحدود

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، على تويتر، إن الرئيس ميشال عون تسلّم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.

كانت الرئاسة اللبنانية، قد قالت في تغريدة، يوم الإثنين الماضي، أن بيروت تتوقع تلقي “عرضا خطيا” من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت الرئاسة أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أطلع الرئيس ميشال عون على محتوى لقائه الأسبوع الماضي مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في نيويورك.

ونقلت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد باتت في “مراحلها الأخيرة” بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.