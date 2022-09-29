ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الخميس، وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وحسب موقع (روسيا اليوم)، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق وتم تداولها عند مستوى 2016 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وكانت العقود الآجلة للوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1965.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكشف مصدر في الاتحاد الأوروبي، عن أن دولا في الاتحاد تدعو إلى وضع سقف لأسعار الغاز، لكن المصدر أشار إلى أن القضية حساسة.
وفي وقت سابق، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
وقدمت فون دير لاين، اقتراحا بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل وضع سقف لسعر النفط الروسي وفرض قيود جديدة على التبادل التجاري مع موسكو.
وسيحال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في التكتل البالغ عدده 27 دولة، والذي سيحتاج بدوره إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة، والتوصل إلى إجماع على تنفيذها.
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