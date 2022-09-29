الأمين العام للجامعة العربية يدين القصف الايراني المتواصل شمال العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أدان الأمين العام للجامعة العربية القصف الصاروخي الايراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق باقليم كردستان شمال العراق، وأدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبًر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الايرانية للسيادة العراقية مشدداً على ضرورة احترام ايران للقانون الدولي ومباديء حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره.

وجدد المتحدث دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة