فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر والتصعيد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن أحد مظاهر التصعيد “تفاخر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بشأن قراره باستخدام الطائرات في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون والاعدامات الميدانية”.

وحملت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمناطق الفلسطينية وإجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين و عمليات هدم المنازل والمنشآت.

وأشارت الخارجية إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، كما حصل في اعتداءاتهم على الفلسطينيين على طريق جنين نابلس وعدوانهم على بلدة مادما، ومطاردتهم لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) كما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار، ومصادرة المعدات الزراعية وتدمير خطوط المياه ومحاصيل ومزروعات الفلسطينيين ومطاردة رعاة الأغنام وحرمانهم من مراعيهم.

وحملت الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخاذله وتخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة الى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير، موضحةً أنها سياسة تضرب ما تبقى من مصداقية له للتصدي لمهامه ومسؤولياته.