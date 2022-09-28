الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال فى جنين وتطالب بحماية دولية للشعب الفلسطينى



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - أدانت جامعة الدول العربية بشدة العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين، والذى يأتى فى سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، فى مجزرة بشعة تعد من جرائم الحرب المكتملة الأركان من خلال الإعدامات الميدانية المباشرة والاستباحة لدماء أبناء الشعب الفلسطينى، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وحمل الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبوعلي - في تصريح له اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بضرورة موقف دولي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، والخروج عن الصمت وتقاعس التنظيم الأممى عن تحمل مسئولياته في وقف العدوان ومساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.

وقال السفير أبو على، إن هذه الجرائم تتطلب ضرورة المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة، داعيا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان، مؤكدا أن هذه الجريمة البشعة التي أرتكبت صباح اليوم في جنين وما سبقها من عمليات هي جرائم مروعة يتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على تضامن الأمة العربية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ونضاله المشروع وإجلالها لتضحياته، مطالبا بضرورة وقف هذا العدوان الهمجي وتفادي تعريض المنطقة برمتها لمزيد من المضاعفات والتداعيات البالغة الخطورة وانعكاسها على الأمن والسلم العالميين.